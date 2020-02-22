Южная Корея проверяет тысячи членов религиозной секты на наличие коронавируса

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Тысячи членов секретной религиозной секты в Южной Корее проходят проверку на наличие нового коронавируса после того, как официальные лица подтвердили более 430 случаев заболевания в стране.

Об этом пишет The Guardian

Более 78 000 человек по всему миру были заражены вирусом Covid-19, причем большинство случаев в материковом Китае, хотя в Сингапуре, Иране и Южной Корее появились источники с неясным происхождением, информирует enovosty.com/news.

В Иране шестая смерть была подтверждена в субботу. До настоящего времени было выявлено 28 случаев заболевания в четырех городах, считается, что случаи, которые с тех пор появились в Канаде и Ливане, связаны с Ираном. Есть подозрение, что распространение инфекции в стране начались в городе Кум, но неясно, как.

«Хотя общее количество случаев Covid-19 за пределами Китая остается относительно небольшим, мы обеспокоены количеством случаев, не имеющих четкой эпидемиологической связи», — сказал Тедрос Аданом Гебрейесус, глава Всемирной организации здравоохранения.

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У большинства людей, заболевших этой болезнью, наблюдаются легкие симптомы, что затрудняет отслеживание передачи вируса. По предварительным данным из Китая, смертность от вируса составляет около 2%.

Эндрю Татем, профессор Университета Саутгемптона, сказал: «До недавних новостей о явных вспышках в Южной Корее, Италии и Иране, казалось, что есть сравнительно небольшое количество случаев за пределами Китая. Эти последние новости, особенно касающиеся Ирана, вызывают особую тревогу».

За пределами КНР фиксируются случаи, «не имеющие прямой эпидемиологической связи». Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на чрезвычайной министерской встрече африканских стран по борьбе с заболеванием 22 февраля.

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В ВОЗ обеспокоены числом зараженных среди людей, которые не имели контактов с больными коронавирусом и не посещали КНР в последнее время.

В частности, он указал на ситуацию с COVID-19 в Южной Корее, Италии и Иране. По данным организации, всего за пределами Китая насчитывается 1,2 тыс. случаев заболевания и восемь летальных исходов в 26 странах. У более 80% пациентов болезнь проходит в легкой форме.

Приоритетное внимание в ВОЗ намерены уделить странам Африки и государствам со слабой системой здравоохранения — им будет в первую очередь оказана поддержка. Для этого Гебрейесус призвал мировое сообщество выделить $675 млн. До этого ВОЗ уже направила средства личной защиты в 18 государств.