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Педиатр рассказала, когда нужно обращаться к врачу при ОРВИ

Главная » Последние новости » Здоровье » Педиатр рассказала, когда нужно обращаться к врачу при ОРВИ
 
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Каждый любящий родитель беспокоится за свое чадо и волнуется, когда ребенок болеет. Более опытные родители знают стандартный алгоритм действий при ОРВИ, но иногда опыта или знаний недостаточно и тогда стоит обратиться за медицинской помощью. В каких случаях необходимо обращаться к врачу в эксклюзивном комментарии изданию «Экономические Новости» рассказала педиатр Наталья Секелик.

По мнению врача, когда заболел маленький ребенок, а родители еще неопытны, стоит перестраховаться и проконсультироваться со специалистом: «К врачу обратиться стоит, чтобы успокоится и подтвердить правильность своего мышления. С опытом, эпизоды болезни малыша уже не будут так сильно пугать»., информирует enovosty.com/news.

Врач отмечает, бывают случаи, когда ребенок нуждается в медицинской помощи, независимо от возраста: «Если у ребенка есть одышка, он часто дышит, и вы видите, что ему плохо – срочно к врачу».

По мнению Натальи, высокая температура – это не всегда повод бить тревогу: «Вы самостоятельно можете дать ребенку жаропонижающее и постоянно за ним наблюдать. Если температура снижается, дальше наблюдаете. Если нет — это повод вызвать скорую помощь или поехать к врачу».

«Если общие симптомы ОРВИ сопровождаются высыпаниями неизвестной породы, консультация специалиста необходима», — добавила педиатр.

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Кроме того, обязательно нужно посетить врача, если ребенок вроде как начал выздоравливать, а через несколько дней ему стало хуже, отмечает Наталья.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 484

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