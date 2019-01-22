ВОЗ: Отказ от вакцинации – глобальная угроза для всего человечества

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Как сообщили специалисты ВОЗ, благодаря своевременной вакцинации удается каждый год спасать в среднем 2,5 млн жизней.

В Минздраве Украины сообщили, что ВОЗ первый раз в истории пополнила перечень масштабных угроз отказом от иммунизации. Специалисты уверены, что отсутствие своевременной прививки может спровоцировать множество катастроф, информирует enovosty.com/news.

Согласно новому отчету ВОЗ, благодаря вакцинации ежегодно удается спасти около 2-3 млн человеческих жизней. Специалисты также считают, что, если расширить охват иммунизации, можно дополнительно спасти жизни еще 1,5 млн людей.

Медики заявляют, что прививка – самый надежный способ уберечься от того или иного заболевания. Если 95% жителей страны будут вакцинированы – опасным вирусам негде будет жить. Таким образом, ВОЗ называет вакцинацию заданием нацбезопасности.

Напомним, что в Украине существует календарь профилактических вакцинаций. Согласно ему украинцы имеют возможность уберечься от 10 болезней. Среди них есть туберкулез, полиомиелит, дифтерия, краснуха, гемофильная инфекция, корь, столбняк, гепатит В, коклюш и эпидемический паротит.

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В последнее время особенно остро ощущается рост заболеваемости корью. По данным МОЗ, наибольшее количество заболевших живет в областях с наименьшим уровнем охвата вакцинацией.