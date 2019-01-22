Ученые совершили революционное открытие в человеческой анатомии

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Биологи нашли в костной ткани сосуды, по которым транспортируется кровь. Сначала данное явление увидели в организме мышей, а позже и у людей.

Революционное открытие было совершено немецкими исследователями из университета Дуйсбург-Эссена. Результаты своих наблюдений они обнародовали в научном издании Nature Metabolism, информирует enovosty.com/news.

Руководитель исследования Матиас Гюнцер удивлен, что в 21 веке удалось увидеть новую структуру организма. По его словам, это случилось совершенно неожидано. Исследуя иммунные реакции, Гюнцер флуоресцентно окрашивал мышиные клетки крови и увидел невероятное: они входили и выходили через костную ткань. Нигде он не смог отыскать объяснения этому наблюдению. Поэтому была собрана группа биологов и начаты полномасштабные эксперименты.

С помощью специального вещества, флуоресцентной микроскопии, рентгену Гюнцеру и его коллегам удалось превратить кости мышей в «прозрачную субстанцию», а также увидеть сотни микрососудов, проходящих сквозь костную ткань. Ученые подсчитали, что через транскортикальные сосуды (именно так назвали свое открытие немецкие ученые) транспортируется 80% крови из артерий и 59% — из вен.

Позже благодаря МРТ была просканирована лодыжка самого Гюнцера. На полученных снимках было четко видно, что в костях есть такие же миниатюрные отверстия, как и у грызунов. Этим они подтвердили наличие в человеческих костях кровеносных сосудов.

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Матиас Гюнцер назвал безумием тот факт, что сейчас еще остались факты, которые мы не знаем о человеке.