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Ученые рассказали, как разогнать метаболизм

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Медики отмечают, что если у вас замедленный метаболизм — готовьтесь к проблемам со здоровьем. У вас может наблюдаться мышечная слабость, повысится значительно уровень холестерина, замедлится сердцебиение, опухнуть суставы, сохнуть кожа. Также основными признаками может быть повышенная усталость, лишний вес и постоянная депрессия.

Диетологи дали ценный совет, как в домашних условиях самостоятельно ускорить метаболизм, информирует enovosty.com/news.

Первое, нужно больше двигаться, чтобы ускорить обмен веществ. Можете больше ходить пешком, если нет возможности посещать тренажерный зал. Ученые рекомендуют ходить более десяти тысяч шагов в день, тогда вам не страшный будет замедленный обмен веществ.

Втрое, нужно есть часто, чтобы не чувствовать голода. Диетологи отмечают, что трехразовое питание не приносит результатов. Нужно есть мало, но порции должны быть маленькими. Идеальное питание: 5-6 раз в день с интервалом 2-3 часа. В таком случаи организм будет активнее избавляться от лишних калорий, не запасая их.

Также соблюдайте белковые дни. На ужин отдайте предпочтения белкам, а не углеводам. Такая пища насыщает ваш организм, ускоряет метаболизм.

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Диетологи рекомендуют соблюдать питьевой режим. Приучите себя пить за 40 минут до еды и через 30 минут после. Кроме того, начинайте и заканчивайте день стаканом воды. Вода хорошо может подавить аппетит. Однако, если в организме мало воды, то обмен веществ замедлится. Печень будет восстанавливать запасы жидкости, а не сжигать жиры.

И старайтесь приучить себя кушать с утра. Так как завтрак запускает обмен веществ, который замедляется ночью.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 651

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