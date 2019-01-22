ТОП-3 мифа про секс

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В народе бытует много ложных мнений о сексе. Эксперты опровергли наиболее странные из них.

МИФ 1. Беременность точно наступит, если сделать «березку» после близости, информирует enovosty.com/news.

На самом деле, желающим забеременеть вовсе не обязательно «становится на голову» после секса. Поскольку физиологически матка женщины немного изогнутая, сперматозоиду гораздо легче добраться до яйцеклетки, если женщина просто немного полежит в спокойствии около 15 минут после эякуляции.

МИФ 2. Секс противопоказан, когда болит голова

На самом деле, во многих случаях интимная близость может даже помочь уменьшить головные боли. Все дело в том, что во время секса в кровь выбрасывается огромное количество эндорфинов – гормонов радости, которые к тому же обладают обезболивающим эффектом.

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МИФ 3. Секс может стать причиной преждевременных родов

Теоретически сексуальный контакт может вызвать схватки, но только тогда, когда шейка матки будет к этому готова, то есть на последних неделях беременности. К, так называемой, «мужетерапии», иногда прибегают пары, когда долго не наступает родовая деятельность, это природный стимулятор схваток. Во время здоровой беременности секс не противопоказан.