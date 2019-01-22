Стало известно, что запах тела может рассказать о болезнях

Главная » Последние новости » Здоровье » Стало известно, что запах тела может рассказать о болезнях Стало известно, что запах тела может рассказать о болезнях

Закрыть Отправить

Медики отмечают, что нужно внимательно относится к запаху, который идет от вас. Даже если он приятный, скорее всего с вашим организмом не все в порядке.

Специалисты назвали случаи, когда нужно обратится за помощью к врачу, информирует enovosty.com/news.

Например, вы чувствуете запах кислого квашеного теста, скорее всего у вас в организме чесоточный клещ. Он появляется на фоне сниженного иммунитета из-за таких болезней, как СПИД, туберкулез, лейкемия и других опасных болезней.

Если вас поразила синегнойная палочка, то от вашего тела исходит медовый аромат. Эта бактерия может дать толчок для развития заболеваний легких, бронхов, отита, менингита.

А вот запах рыбы свидетельствует о наличии триметиламинурии или гарднереллезомы. Первая бактерия связанна с генетикой, организм не может производить ферменты, которые отвечают за переработку побочных продуктов пищеварения. А вторая — может быть следствием половых контактов, обратитесь к врачу, чтобы сдать мазок.

Читайте: Удивительное исцеление: Девочка странным образом поборола агрессивную форму рака

Если у вас повышен ацетон, то запах тела похож на гнилые яблоки. Скорее всего у вас развивается диабет, почки не справляются. Ацетон таким способом выходит с потом. Нужно соблюдать диету.

Аммиаком пахнет от людей, у которых есть проблемы с желудком и печенью. А еще так пахнет от тех, кто пьет слишком мало воды и, опять же, злоупотребляет низкоуглеводными диетами.