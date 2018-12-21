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Назвали самые вредные алкогольные напитки

Главная » Последние новости » Здоровье » Назвали самые вредные алкогольные напитки
 
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Ученые из США выяснили, какой алкоголь наносит больше всего вреда человеческому организму.

Эксперты из Медицинской школы Университета Индианы провели эксперимент, участниками которого были мужчины разного возраста, информирует enovosty.com/news.

Медики в ходе исследования выяснили, что вкус пива и шампанского могут действовать на человека, как сильнейший «дофаминовый стимулятор». Специалисты заявили, что эти два вида алкогольных напитков заставляют в три раза больше вырабатываться этого вещества в организме человека, чем другие напитки.

Ученые отмечают, что пиво и шампанское обычно пьются на одном дыхании и не вызывают отвращения. Единственное, на утро вы можете чувствовать похмелье и сильную головную боль, которую можно победить одной таблеткой. Это и есть причиной, почему люди быстро привыкают к этим спиртным напиткам и на них подсаживаются. Очень часто из-за них у людей развивается алкоголизм. Ученые отмечают, что главное нужно запомнить, что это заболевание провоцируют напитки, которые легко пьются и не вызывают чувства отвращения.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 224

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