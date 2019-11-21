В украинской районной больнице впервые провели операцию по трансплантации почки

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В медучреждении районного значения впервые осуществили операцию по пересадке почки. Произошло это в городе Ковель Волынской области.

В районной больнице города Ковель Волынской области врачи впервые провели трансплантацию почки. Об этом передают сотрудники Минздрава на официальной Facebook-странице, информирует enovosty.com/news.

Владелицей нового органа стала 34-летняя женщина. Она шесть лет посещала сеансы гемодиализа из-за хронической болезни почек пятой стадии. Три года она еще и поджидала свою очередь на трансплантацию в Запорожье. Донором органа стал ее муж. Ради спасения своей любимой он пожертвовал собственной почкой.

Ковельская больница получила лицензию на трансплантацию органов совсем недавно, 19 сентября текущего года. В Минздраве отметили, что медики ощущали большую ответственность, ведь орган был отобран у здорового мужчины. Нужно было улучшить здоровье одного человека и не ухудшить состояние другого.

На данный момент супруги чувствуют себя хорошо и строят планы на будущую жизнь.

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До этого времени на территории нашей страны существовало пять центров трансплантации. Сейчас же более трех тысяч украинцев ежегодно нуждаются в подобных медицинских манипуляциях.