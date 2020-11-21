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Лидеры гонки в борьбе с пандемией COVID-19: ученые из Германии и США заявили об успешных клинических испытаниях вакцины от коронавируса

Главная » Последние новости » Здоровье » Лидеры гонки в борьбе с пандемией COVID-19: ученые из Германии и США заявили об успешных клинических испытаниях вакцины от коронавируса
 
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Сразу три разработчика вакцины от коронавируса с оптимизмом заявили о невероятной эффективности препарата.

Самая «прорывная» новость, которая подарила надежду миру, уставшему от пандемии, поступила из Германии и Соединенных Штатов Америки. Несмотря на рекордно короткие сроки изготовления, первые результаты клинических испытаний показали эффективность, превышающую 95%. Препарат с рабочим «ником» BNT162b2 разработан Угуром Шахином и его супругой Озлем Тюречи, которые являются выходцами из семей трудовых мигрантов в Германии с турецкими корнями. Новость о высокой эффективности вакцины была омрачена тем фактом, что она может храниться при температуре -70 градусов по Цельсию, что делает её «спасательным кругом» для богатых. Дело в том, что технологию сверхглубокой заморозки редко используют в медицине, а страны с низким уровнем дохода и вовсе далеки от неё. А вот государства побогаче способны решить логистические головоломки, создать специальные морозильные фермы и оплатить всё необходимое, дабы чудо-вакцина уже в скором времени начала спасать жизни. В любом случае BioNTech и Pfizer обещают выпустить миллиард доз препарата, а аналитики убеждены в том, что в США допуск в экстренном порядке будет разрешен уже до конца 2020 года, информирует enovosty.com/news.

Спустя всего несколько дней ещё одна американская фармацевтическая компания, Moderna, сообщила о том, что её вакцина успешно преодолела третью фазу испытаний с участием более 30 000 добровольцев. Её эффективность 94,5%. Но главное преимущество Moderna, конечно же, заключается в том, что перевозить и хранить её куда проще, чем капризное детище Pfizer. Так, она может храниться при -20 градусов Цельсия и сохранять эффективность на протяжении тридцати дней. Как и в случае с Pfizer и BioNTech, Moderna решила пойти по самому современному и многообещающему пути мРНК-вакцинации, которая имеет целый ряд преимуществ по сравнению со старыми подходами на основе ДНК и вирусов. Компания проинформировала, что ее вакцина от коронавируса будет стоить от $32 до $37 за дозу.

Канадская биотехнологическая компания Medicago занимается открытием, разработкой и коммерциализацией вирусоподобных частиц в качестве потенциальных вакцин и лекарств. На эту компанию в мире с самого начала возлагали большие надежды, так как она имеет «черный пояс» в борьбе с самыми страшными вирусами. Так, в 2009 году канадцы выпустили вакцину против вируса гриппа H1N1 за 19 дней, в 2012 году создали 10 миллионов доз моновалентной вакцины против гриппа в течение одного месяца для Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Позже произвели моноклональные антитела к лихорадке Эбола. В середине ноября Medicago и GSK объявили о начале фазы 2/3 клинических испытаний адъювантной вакцины от COVID-19. Конечно же, компания бы не смогла оказаться на пороге открытия вакцины, если бы не солидные финансовые вливания со стороны правительства: предположительно в Medicago вложили 173 миллионов канадских долларов.

Китай: вакцина цвета хаки

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С самого начала пандемии главным лидером гонки был Китай: сейчас там разрабатывают четыре вакцины. После того, как мир заговорил об успехах американских производителей, в Поднебесной начали заявлять, что их препараты ни в чем не отстают. Три вакцины разрабатываются в рамках государственной программы. Ещё одна, которую разработала CanSino Biologics, была одобрена для использования китайскими военными в начале лета. Именно последняя заслуживает отдельного внимания. Эта китайская вакцина нуждается в однократном введении и создана на основе аденовирусного вектора, который доставляет в человеческие клетки белок S.

Индийский фронт

В Индии заявили о завершении набора добровольцев для финальной фазы испытаний вакцины CoviShield. Сам препарат обещают выпустить уже к концу текущего года. CoviShield разработали в лаборатории SII в индийском городе Пуне, используя материалы Оксфордского университета и компании AstraZeneca. Также Индия начала производство вакцины-кандидата CDX-005 для биотех-компании Codagenix США. Эта вакцина интересна тем, что должна вводиться не посредством инъекции, а через нос. Если не возникнет никаких трудностей, то к концу года начнутся испытания на людях. Кроме того, на территории Индии проверят и будут производить партии потенциальных вакцин от Novavax (NVX-CoV2373) и Bharat Biotech (CoVaxin), на которые мир полагает большие надежды. Обе вакцины сейчас находятся на третьей стадии испытаний.

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Ещё задолго до того, как появились первые заявления об успехе некоторых производителей вакцины, Еврокомиссия заключила первое соглашение о закупке 300 миллионов доз вакцины от COVID-19 у AstraZeneca и Sanofi. В ноябре также стало известно о том, что Европа закупает 300 млн доз вакцин у BioNTech и Pfizer. Цена вакцины от коронавируса, разработанной американской Pfizer и немецкой BioNTech, для стран Европейского союза составит €15,5 ($18,34), за дозу сообщает Reuters со ссылкой на чиновника ЕС, участвовавшего в переговорах о поставках.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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