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Медики рассказали, что вредит иммунитету

Главная » Последние новости » Здоровье » Медики рассказали, что вредит иммунитету
 
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Не секрет, что именно иммунитет способен защитить нас от различных заболеваний. Врачи отмечают, что о нем также нужно заботиться и держать в тонусе.

Медики добавляют, что существуют привычки, которые могут навредить нашей иммунной системе, информирует enovosty.com/news.

Во-первых, важно пить много жидкости. Отметим, что суточная норма взрослого человека составляет около 2 литров чистой питьевой воды.

Во-вторых, нужно отказаться от употребления сладкой газированной воды. В ней содержится много сахара, который, как известно, может стать причиной развития сахарного диабета.

В-третьих, рекомендуется отказаться и от фастфуда. Постарайтесь, чтобы ваш рацион питания был сбалансирован и питательным.

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И, конечно, алкоголь, сигареты и наркотические вещества насыщают наш организм канцерогенами и химическими веществами. Они пагубно влияют на наш иммунитет.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 216

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