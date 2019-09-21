Определены главные причины осеннего ухудшения настроения
Сезонная меланхолия имеет ряд причин. Они не только психологические, но и психологические.
Отметим, что речь в данной новости пойдет не об осенней депрессии, а об осенней меланхолии. Дело в том, что в повседневной жизни мы очень часто употребляем слово «депрессия». Однако оно обозначает очень сложное заболевание, требующее качественного медицинского лечения, информирует enovosty.com/news.
Часто же случается так, что с приходом осенней погоды у людей стремительно ползет вниз их настроение. Этому есть свои объяснения.
Медики утверждают, что уменьшение солнечного света провоцирует нехватку витамина D в организме, а это не может не отразиться на самочувствии. Человека испытывает апатию и усталость.
Существует и психологический аспект. Дело в том, что лето у большинства ассоциируется с отпуском, прогулками, веселыми вечерами. Осенью мы продолжаем мыслить стереотипно и считаем, что наступила пора работы, холодных вечеров и дождливой погоды. Таким образом, меланхолия набирает дополнительные обороты.
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Чтобы не допустить возникновения у себя «осенней депрессии» необходимо чаще находится в светлых помещениях, употреблять пищу, богатую витаминами и позволять себе радоваться.