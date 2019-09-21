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Названы продукты, которые нельзя употреблять во время простуды

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В сезон простуд правильное питание поможет быстрее выздороветь и укрепить свой иммунитет.

Во время болезни диетологи рекомендуют отказаться от некоторых продуктов питания. Многими из них украинцы продолжают лечить ОРЗ, информирует enovosty.com/news.

1.Горячие напитки. Оказывается, кипяток способен очень сильно раздражать слизистую носоглотки. Хотя человеку и кажется, что после горячего чая ему становиться легче, на самом деле симптомы позже осложняются. Медики рекомендуют заменить горячее питье теплым.

2.Цитрусовые. Лимоны и апельсины во время простуды способны также ухудшить состояние. Причина в том, что, помимо витамина С, в цитрусовых очень много кислот. Бактерии и вирусы кислую среду «обожают». Именно из-за этого рекомендуется отказаться от этих фруктов и пить щелочную минеральную воду.

3.Сладкие кондитерские изделия. Высококалорийное печень и конфеты также усугубляют состояние здоровья во время простуды. Помимо этого, большое содержание сахара подрывает работу иммунитета, снижая работоспособность лейкоцитов.

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4.Кофе и алкоголь. Данные напитки провоцируют сильное обезвоживание, а это неблагоприятно сказывается на процессе выздоровления.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 233

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