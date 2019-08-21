Стало известно, чем может быть опасна работа «сутки через трое»

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Ученые сообщили, чем может быть опасна работа в графике «сутки- трое».

Медики уверены, что такой график наносит вред организму и может сильно подкосить здоровье, информирует enovosty.com/news.

Китайские медики из научного центра в Гуанчжоу провели исследование. Они выяснили, что люди, которые работают в таком графике имеют на 9 процентов больше шансов заработать диабет. Добавим, что у сильной половины вероятность развития этого недуга увеличивается на 35 процентов. Ученые отмечают, что если еще чередуются дневные и ночные смены, то в таком случаи риск увеличивается на 42 %.

Специалисты подчеркивают, что такой режим работы сбивает биологические часы в организме и нарушает выработку гормона сна мелатонина.