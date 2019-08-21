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Назвали продукты, которые помогут очистить кровь

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Ученые выяснили, какие продукты могут избавить нашу кровь от вредных веществ.

Медики заявили, что существуют продукты, которые имеют способность очищать сосуды от наличие токсинов и вредных радикалов, информирует enovosty.com/news.

Диетологи рекомендуют добавлять в рацион питания яблоки и груши. Они не только избавляют от вредных веществ, но и насыщают организм недостающей энергией.

Также нужно есть чеснок, в состав которого входит аллицин. Это вещество воздействует на белые тельца в крови. И отлично выводит никотин из организма.

Кроме этих продуктов, обратите внимание и на обычную капусту. Она содержит витамины группы А и С. Эти витамины необходимы для поддержания иммунной системы.

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Не стоит забывать и о орехах и овесе, они в своем составе имеют клетчатку, сокращающую содержание жира и разных химикатов.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 15

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