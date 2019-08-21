Медики назвали основные симптомы рака кишечника

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Ученые говорят, что рак кишечника можно легка определить, если внимательно прислушиваться к своему здоровью. Организм будет давать соответствующие сигналы.

Если рак обнаружить на ранней стадии, то можно новообразование удалить хирургическим путем. Специалисты определили 4 основных симптома, которые сигнализируют об опухоли. Добавим, если они не проходят на протяжении месяца нужно срочно обращаться к врачу, информирует enovosty.com/news.

Если вы заметили, что аппетит стал хуже и начинаете терять вес. Вас беспокоят постоянные боли внизу живота, а также в фекалиях есть кровь.

Эксперты до сих пор не могут до конца понять причину рака кишечника. Но они рекомендуют отказаться от мясных полуфабрикатов и курения. Также лучше отказаться или минимизировать потребления алкоголя и придерживаться активного образа жизни.