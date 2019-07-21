Ученые назвали ягоду, которая защищает от рака
Исследователи после серии экспериментов установили, что малиновый экстракт способен разрушать онкологические клетки.
Ученые из Университета Клемсона посвятили исследование поиску защитных свойств у малины. Они установили, что данная ягода способна быть барьером для развития онкологического заболевания, информирует enovosty.com/news.
К таким выводам исследователи пришли после эксперимента, проводимого на территории США. Экстракт малины давали животным, имеющим злокачественные новообразования. Его смешивали вместе с пищей. В итоге ученые были удивлены результатами: выжили только 10% раковых клеток.
В пользу противораковых свойств малины говорит и ее состав. В ягодах очень много антиоксидантов, защищающих оболочки клеток от окисления. А как раз оно, чаще всего, провоцирует клеточные поломки и мутации.
Малина еще и богата эллагиновой кислотой. Это вещество ценно благодаря тому, что не позволяет поврежденным клеткам делиться. Таким образом, уменьшается вероятность неконтролируемого роста раковых образований.
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Врачи не могут назвать малину 100-процентным лекарством от рака. Однако, ученые уверены, что ягода помогает как профилактическое средство, а также, скорее всего, уменьшает скорость развития уже имеющегося онкозаболевания.
В дальнейшем специалисты планируют провести еще серию экспериментов на данную тему, чтобы более детально разобраться в противоопухолевых свойствах летней ягоды.