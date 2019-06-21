ТОП-5 продуктов для идеального пищеварения

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Ученые выяснили, что всего пять продуктов помогут забыть о проблемах с пищеварением.

Диетологи говорят, что нужно добавить в рацион питания корнеплоды. Секла и редис богаты клетчаткой, которая поможет нормализовать пищеварения. Также они содержат малое количество калорий, информирует enovosty.com/news.

Они также запускают обмен веществ и улучшают работу ЖКТ.

Не забудьте добавить в свое питание и авокадо, богатое полезными веществами и витаминами. Отметим, что с его кожуры делают лечебный джем.

Диетологи подчеркивают, что сухофрукты, несмотря на их калорийность, способствуют легкому очищению кишечника.

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Также употребляйте злаки, которые насыщают организм клетчаткой.