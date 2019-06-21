Назвали опасный возрастной интервал для беременности

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Ученые говорят, что с возрастом у женщин могут возникнуть проблемы с зачатием и вынашиванием ребенка.

Они отмечают, что с 30 лет женский организм начинает стареть, даже если на первый взгляд это незаметно. А вот с 35 лет — многие представительницы прекрасного пола могут быть бесплодными. Но в этом случаи ключевую роль играют гены, которые, как известно, передаются по наследству, информирует enovosty.com/news.

Добавим, что у некоторых бесплодие может развиться и раньше, а кому-то дано рожать детей до климакса.

Но не только возраст влияет на это, также нужно следить за питанием, вести активный способ жизни, избавляться от лишнего веса.

Эти факторы влияют как на зачатие, так и на способность выносить здорового ребенка. Медики рекомендуют рожать детей до 30 лет, затем риски становятся велики.

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