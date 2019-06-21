Назвали опасный возрастной интервал для беременности

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Снимки, которые выглядят как кадры из ужастиков

Все фото »

Здоровье

21.06.2019 г.
14:45В молоке и говядине нашли патогены, связанные с возникновением рака
13:45Медики определили лучшие фрукты для похудения
13:30Назвали опасный возрастной интервал для беременности
13:11ТОП-5 продуктов для идеального пищеварения
12:15Медики назвали шесть болезней, которые могут обострятся летом
20.06.2019 г.
21:33Названа опасность 10-часового рабочего дня
12:54ТОП-5 полезных продуктов, которые могут быть смертельно опасны
Все здоровье

Аналитика

21.06.2019

Рынок земли: Иностранцы или олигархи? Кто приберет к рукам украинскую землю (Часть первая)

Рынок земли: Иностранцы или олигархи? Кто приберет к рукам украинскую землю (Часть первая)
Приближение парламентских выборов и возникший в связи с этим интерес к программам партий вернул в повестку дня роковой вопрос о введении рынка земли ...
20.06.2019

Итоги дня: Бунт Филарета, громкое обещание Зеленского и наказание для России

Итоги дня: Бунт Филарета, громкое обещание Зеленского и наказание для России
КСУ признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады, Владимир Зеленский пообещал, что Украина войдет в топ-10 Doing Business, а Совет ЕС продлил ...
19.06.2019

Итоги дня: Скандальное решение в Харькове, смерть депутата и время расплаты для России

Итоги дня: Скандальное решение в Харькове, смерть депутата и время расплаты для России
Следователи назвали имена четырех подозреваемых в катастрофе МН-17, в Харькове вернули проспекту имя Жукова, а в своей квартире найден мертвым депутат ...

Последние новости

21.06.2019 г.
15:45 В столице проезд в общественном транспорте можно оплачивать при помощи смартфона
15:21 Кравчук назвал виноватых в Чернобыльской катастрофе
15:08 Россия демонстрирует катастрофический обвал промышленного производства, - Злой Одессит
14:45 В молоке и говядине нашли патогены, связанные с возникновением рака
14:37 ФГВФЛ заявил, что торги по продаже активов Дельта Банка прошли законно
14:20 Как католики: ПЦУ разрешила верующим сидеть во время службы
14:00 Война или переговоры: Трамп поставил Ирану жесткий ультиматум
13:48 В Борисполе задержали двух иностранцев, выкрикивающих "ДНР, вперед!"
13:45 Медики определили лучшие фрукты для похудения
13:30 Российские депутаты в экстренном порядке покинули Грузию
13:30 Назвали опасный возрастной интервал для беременности
13:22 ВСУ ликвидировали блиндаж боевиков на Донбассе (ВИДЕО)
13:15 День_без_полиэтилена: Украинцев призывают отказаться от полиэтиленовых пакетов
13:11 ТОП-5 продуктов для идеального пищеварения
12:53 Газ, бензин, сырость: Эксперты рассказали об опасности неприятных запахов в автомобиле
12:45 Администрация Трампа сократила финансовую помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу
12:42 Праздники в июле: сколько будут отдыхать украинцы
12:37 ​Украине грозят большие проблемы с важным продуктом
12:26 Президент Зеленский ответил на петицию про отставку Авакова
12:24 В Киеве организовали канал поставки наличных боевикам
12:17 В ПЦУ описали последствия отмены Томоса
12:17 Ученые рассказали, на какие проблемы со здоровьем указывают отеки ног
12:15 Медики назвали шесть болезней, которые могут обострятся летом
12:09 Американские военные в Африке обвиняют Китай в попытке проникновения на их базу
11:32 Как любят отдыхать украинцы: Какие направления будут выбирать отдыхающие
11:24 Кох: Хочу скорее насладиться «Лебедином озером»
11:17 Зеленский рассказал о судьбе налога на выведенный капитал
10:58 Митинг в Грузии: ранены сотни людей
10:46 "Признался": Путин рассказал о ЧВК в Сирии
10:26 Apple бесплатно заменит батареи в 15-дюймовых MacBook
10:25 "Все поделено и решено": Климкин пояснил свое неожиданное решение
10:05 Президент Зурабишвили обвинила организаторов протестов в пророссийской политике
09:59 Путин согласился, что жить в России стало тяжелее
09:55 СМИ: Трамп в последний момент отменил удар по Ирану
09:43 Мобильные операторы предложили украинцам альтернативу. В чем позитив?
09:20 Давление на Путина выросло,- эксперты
09:16 Очень грустная и драматическая история: Какие последствия будет иметь демарш Филарета
09:14 "Он не выходил из дома": в прокуратуре назвали основную версию смерти Тымчука
09:10 HISENSE расширяет линейку телевизоров в Фокстрот
09:07 В Чехии опять отметились выпадом в сторону Украины
09:01 Война на Донбассе: Украинские военные жестко отомстили врагу
08:56 Озвучили основную версию гибели Тымчука
08:46 В ЕС не определились с главой Еврокомиссии
08:39 Мать подозреваемого в убийстве 11-летней девочки сделала жесткое заявление
08:26 США выделили Украине $700 миллионов
08:05 Из-за российского депутата в Грузии вспыхнули протесты
20.06.2019 г.
21:49 Открытие инновационного пространства: 20 июня состоится презентация первой smart-улицы Киева
21:33 Названа опасность 10-часового рабочего дня
20:58 Страны Балтии планируют полностью отключиться от электросетей РФ
20:39 Associated Press: Центробанк Англии предоставляет новые возможности для хранения денежных средств
20:11 ЕС продлил санкции против России
19:54 Александр Мусиенко рассказал о влиянии финансовой помощи США на ситуацию на Донбассе
19:37 Reuters: ЕС обеспокоен действиями Турции в спорных водах Средиземного моря
19:14 Стало известно, когда станет доступным семейное образование для школьников
18:57 "Небольшая часть духовенства выделила себя из ПЦУ": Епифаний срочно созывает синод ПЦУ
18:39 Иран совершил очень большую ошибку, - Трамп
18:13 В Украине отменена школьная форма: подробности
17:57 "А вы на троне не засиделись?": Ёлкин остроумной карикатурой высмеял "горячую линию" Путина
17:46 Глава представительства ЕС назвал основные условия для предоставления помощи от Евросоюза
17:27 Vivo представила устройство, которое полностью заряжает смартфон за 13 минут (ВИДЕО)
Все новости »

Назвали опасный возрастной интервал для беременности

Главная » Последние новости » Здоровье » Назвали опасный возрастной интервал для беременности
 
Печать Отправить на почту

 

 

Ученые говорят, что с возрастом у женщин могут возникнуть проблемы с зачатием и вынашиванием ребенка.

Они отмечают, что с 30 лет женский организм начинает стареть, даже если на первый взгляд это незаметно. А вот с 35 лет — многие представительницы прекрасного пола могут быть бесплодными. Но в этом случаи ключевую роль играют гены, которые, как известно, передаются по наследству, информирует enovosty.com/news.

Добавим, что у некоторых бесплодие может развиться и раньше, а кому-то дано рожать детей до климакса.

Но не только возраст влияет на это, также нужно следить за питанием, вести активный способ жизни, избавляться от лишнего веса.

Эти факторы влияют как на зачатие, так и на способность выносить здорового ребенка. Медики рекомендуют рожать детей до 30 лет, затем риски становятся велики.

Читайте: Тодоренко обмолвилась о второй беременности


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 1673

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Билецкий, Ярош и Кошулинский: Свобода показала, с кем идет в Раду
Выборы-2019: Появился свежий рейтинг партий
Вы можете перестать быть хамом?: Вакарчук в прямом эфире набросился на Мураева
Билецкий, Ярош и Кошулинский: "Свобода" показала, с кем идет в РадуВыборы-2019: Появился свежий рейтинг партий"Вы можете перестать быть хамом?": Вакарчук в прямом эфире набросился на Мураева
Все Выборы

Аналитика

Рынок земли: Иностранцы или олигархи? Кто приберет к рукам украинскую землю (Часть первая)
Итоги дня: Бунт Филарета, громкое обещание Зеленского и наказание для России
Итоги дня: Скандальное решение в Харькове, смерть депутата и время расплаты для России
Итоги дня: Сигнал Макрона и Меркель и жесткий ответ Украины на ультиматум "Газпрома"
Итоги дня: Свежая социология, ядерные тайны РФ и церковный раскол
Минская безнадега. Когда на войне наживаются, она не прекращается
Арестович: Россия хочет оставить две раны в боку Украины, в которые можно засунуть пальцы, чтобы управлять и манипулировать
Итоги дня: Четкий сигнал Украине, спасение от дефолта и приоритет в обороне
Итоги дня: Успехи украинских военных, обрезанные крылья SkyUp и снижение цены на газ
Итоги дня: Марафон увольнений Зеленского, развенчанная ложь России и два суда
Все статьи


Читайте также

Тодоренко обмолвилась о второй беременности
 Ульяна Супрун рассказала, как готовиться к беременности
Вирусные заболевания во время беременности могут отразится на психике ребенка
 Известная украинская гимнастка ждет ребенка
Даже одна сигарета в день во время беременности удваивает риск внезапной детской смерти
 Медики рассказали, что нужно есть, чтобы быстрее забеременеть
Женщина не знала о своей беременности до четвертого послеродового дня
 Назвали добавку, которая убережет от выкидыша

Армия

Самоходная гаубица 152-мм 2С3 «Акация»
Танк Челленджер 2 (Великобритания)
Самоходная артиллерийская установка 155-мм DONAR (Германия)
Танк AMX-56 Leclerc (Франция)
Вся армия    >>

Персоны

Константин
ЖЕВАГО
Владимир
ЛИСИН
Игорь
ГУМЕНЮК
Гусаров
ЕВГЕНИЙ
Все персоны    >>

Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника




Россия хочет оставить две раны в боку Украины


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 