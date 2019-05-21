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Стало известно, какие продукты нельзя есть мужчинам

Главная » Последние новости » Здоровье » Стало известно, какие продукты нельзя есть мужчинам
 
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Ученые отмечают, что рацион питания мужчины и женщины должен быть разными. Они добавляют, что сильному полу нужен тестостерон, а некоторые продукты могут его снижать.

Этот гормон очень важный для мужчины, так как он отвечает за сексуальную активность, репродуктивную функцию, а также отвечают за развитие мышц и костей, информирует enovosty.com/news.

Ученые говорят, что мужчинам нужно быть аккуратным с употреблением жиров. Омега-6 может нарушить функцию яичек, а также уменьшить их размер.

Диетологи советуют представителям сильного пола также минимизировать употребление мяты, так как она снижает уровень тестостерона, также как и спиртные напитки. А вот у женщин она наоборот повышает уровень этого гормона.

Ученые рекомендуют мужчинам не налегать на молочные продукты. Коров кормят кормами, которые содержат сою, а она становится источником эстрогена.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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