МОЗ предлагает изменить принцип назначения лекарственных средств
Специалисты Минздрава опубликовали проект приказа, согласно которому украинские медики должны преимущественно назначать лекарство в таблетках, а не в инъекциях.
Как передает пресс-центр МОЗ, проект приказа предусматривает первостепенность пероральных лекарственных форм, а не инъекционных. Данное решение подкреплено рекомендациями ВОЗ, информирует enovosty.com/news.
Отметим, специалисты ВОЗ считают, что в случае равнозначности таблеток и уколов, следует назначать таблетированию форму лекарственных средств.
В Минздраве назвали мифом распространенное в Украине мнение о том, якобы уколы более эффективны, чем таблетки. Человеческому организму все равно в какой форме лекарство попадет внутрь. Инъекционная форма оправдана только в некоторых случаях: при неотложных состояниях, во время потери сознания, введения инсулина и т.д..
Особенно важно отдавать предпочтение пероральной форме во время лечения детей. Игла часто провоцирует у малышей не только боль, но и психологическую травму. Нередки случаи, когда дети после прохождения курса лечения уколами начинают катастрофически бояться медучреждений.
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В МОЗ уверены, что ни дети, ни взрослые не должны испытывать боль, если можно обойтись таблетками.