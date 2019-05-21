Медики сообщили об опасности удаления аппендикса

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Американские ученые выяснили, что удаление аппендикса имеет ряд тяжелых последствий.

Медики пришли к выводу, что удаления его хирургическим путем может привести к развитию заболевания Паркинсона, информирует enovosty.com/news.

Специалисты подчеркивают, что организму тяжело прийти в норму после такой операции. После нее нарушаются двигательные функции, а также ряд рефлексов. В будущем это все может перерасти в серьезные заболевания.

Ученые провели масштабное исследование. В нем принимало участие более 62 млн человек, которые страдают опасным недугом.

В ходе исследования ученые выяснили, что на 488 тыс. людей приходится 4,7 тыс. с диагностированием Паркинсона. Эксперты добавляют, что аппендицит в первую очередь поражает центральную нервную систему.

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