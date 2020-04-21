Ученые нашли научное обоснование применения хлорохина при лечении COVID-19

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Ученые из Китая установили, что коронавирус разрушая гемоглобин в крови, в тяжелых случаях течения болезни, приводит к нарушению газообмена в легких, провоцируя нехватку кислорода в клетках, как следствие, развивается удушье и смерть. Ученые обнаружили у двух лекарств, одним из которых является хлорохин свойство блокировать разрушение гемоглобина в крови пациента, предотвращая развитие тяжелых форм заболевания легочной системы.

Так, согласно данным исследования, у большинства пациентов с COVID-19 отмечается существенное снижение гемоглобина в крови и, как следствие, недостаток кислорода в клетках. , информирует enovosty.com/news.

Ученые установили, что гемоглобин атакуют не вирусные частицы, гемоглобин атакуют вирусные белки. Клетки легких, в свою очередь, реагируют на подобную атаку вирусного белка тяжелым воспалительным процессом.

Если подобный алгоритм воздействия вирусов на клетки корректен, то в арсенале медиков уже есть два препарата, которые успешно могут решить данную проблему — фавипиравир и хлорохин.

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Данная гипотеза еще нуждается в дополнительных исследованиях, но предварительные результаты уже вселяют надежду в то, что в скором будущем будет разработан эффективный протокол лечение коронавирусной инфекции.