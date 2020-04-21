У переболевших на COVID-19 иммунитета хватает на три месяца, — ученые

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Профессор Эрик Вивье убежден, что стойкого иммунитета к SARS-CoV-2 у человека не вырабатывается и со временем возможны повторные случаи заболевания. Рассчитывать можно не более чем на три месяца иммунного ответа на возможность повторного заражения.

По мнению профессора Вивье, организму человека требуется три недели для выработки достаточного количества антител к новому вирусу, но этого количества хватит не более чем на три месяца, информирует enovosty.com/news.

На сегодняшний день, есть подтверждённые случаи повторного заболевания на COVID-19, которые сопровождались также характерной симптоматикой у пациентов.

Профессор полагает, что коронавирусная инфекция может переходить в хроническую форму, при которой болезнь до определенного момента никак себя не проявляет.

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Наличие антител к коронавирусу также может увеличивать риск возникновения обострения COVID-19. Также, существует вероятность развития осложнений после того, как антитела сформированы.

Еще один вопрос, который пока остаётся открытым, это тяжесть течения заболевания и выработка антител. У кого антитела наиболее эффективны в борьбе с вирусом: у тех, кто переболел в легкой форме, или у тех пациентов, у кого течение заболевания носило тяжелый характер?

Профессор убежден, что только изобретение вакцины позволит человечеству взять под контроль этот новый патогенный штамм вируса.