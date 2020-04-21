Обсервация грозит всем, кто посещал пасхальную службу в Святогорской лавре, — Кириленко

Главная » Последние новости » Здоровье » Обсервация грозит всем, кто посещал пасхальную службу в Святогорской лавре, - Кириленко Обсервация грозит всем, кто посещал пасхальную службу в Святогорской лавре, - Кириленко

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Всех, кто нарушил карантин и посетил пасхальные богослужения в Свято-Успенской Святогорской лавре в обязательном порядке отправят на 14 дневную обсервацию, - заявил Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Так, в пасхальном богослужении в Святогорской лавре приняли участие порядка 350 человек, большая часть их которых, граждане с оккупированных территорий, которые сейчас проживают в лавре или рядовые прихожане, информирует enovosty.com/news.

На данный момент полиция устанавливает личности граждан, нарушивших карантин.

После того, как личности тех, кто посещал богослужение, будут установлены, все они отправятся на обязательную обсервацию.

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Также для властей крайне важно не допустить распространения вируса за пределы области. В связи с этим, всем, кто потенциально может быть заряжен в следствии посещения массовых мероприятий, запретят выезжать за пределы Донецкой области.