Обсервация грозит всем, кто посещал пасхальную службу в Святогорской лавре, — Кириленко
Всех, кто нарушил карантин и посетил пасхальные богослужения в Свято-Успенской Святогорской лавре в обязательном порядке отправят на 14 дневную обсервацию, - заявил Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Так, в пасхальном богослужении в Святогорской лавре приняли участие порядка 350 человек, большая часть их которых, граждане с оккупированных территорий, которые сейчас проживают в лавре или рядовые прихожане, информирует enovosty.com/news.
На данный момент полиция устанавливает личности граждан, нарушивших карантин.
После того, как личности тех, кто посещал богослужение, будут установлены, все они отправятся на обязательную обсервацию.
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Также для властей крайне важно не допустить распространения вируса за пределы области. В связи с этим, всем, кто потенциально может быть заряжен в следствии посещения массовых мероприятий, запретят выезжать за пределы Донецкой области.