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Киев полностью останавливает работу общественного транспорта, — Виталий Кличко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » Киев полностью останавливает работу общественного транспорта, - Виталий Кличко (ВИДЕО)
 
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Мэр Киева Виталий Кличко останавливает работу общественного транспорта уже с понедельника 23 марта. Отныне общественный транспорт будет доступен только для тех граждан, у которых будут специальные пропуска.

Кличко рассказал, какие категории граждан получат специальные пропуска на проезд в общественном транспорте. , информирует enovosty.com/news.

Так, по заявлению мэра, медицинские работники, провизоры, сотрудники продуктовых магазинов, а также предприятий, которые обеспечивают поддержание жизнедеятельности города смогут пользоваться общественным транспортом.

Уже сейчас мэрия готовит специальные маршруты общественного транспорта, а также спецпропуска для этих категорий населения, которые будут розданы на предприятия.

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По словам мэра, после консультаций с медиками и властями Уханя, Киевская мэрия приняла решение ввести жесткие ограничительные меры относительно передвижения жителей столицы, в том числе и в общественном транспорте.

Подобные меры были предприняты властями Уханя в пик эпидемии для локализации распространения коронавируса и зарекомендовали себя как одни из наиболее эффективных.

Виталий Кличко призвал жителей столицы оставаться дома, не выходить на улицу без крайней необходимости, прекратить прогулки с детьми на детских площадках и передвижение без острой необходимости по городу.

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«Оставаться дома — означает оставаться дома, без шашлыков и детских площадок», — отметил мэр.

Кроме того мэр призвал правоохранительные органы жестко следить за соблюдением 14-дневного карантина гражданами, которые прибывают из-за границы, где идёт вспышка эпидемии. В противном случае, 35 тысяч вновь прибывших граждан — это потенциальный рост заболеваемости в стране в очень короткие сроки.

По словам Кличко, ограничительные меры не касаются передвижения по столице на личном транспорте.

В завершении брифинга Кличко заявил: «Мне сейчас не до рейтингов и популизма, главное — выиграть время, посмотрите на кадры из Италии».


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 307

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