Диетолог рассказала, можно ли похудеть во время грудного вскармливания

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Похудение во время грудного вскармливания кажется непосильной задачей, ведь именно в этот период новоиспеченной маме постоянно хочется есть. Реально ли похудеть во время кормления ребенка, как это может повлиять на лактацию и не опасно ли это для здоровья, в эксклюзивном комментарии изданию «Экономические Новости» рассказала диетолог Виктория Альянова.

По мнению врача, в первую очередь необходимо рассчитать индекс массы тела и если он будет выше 25, то похудение необходимо. Виктория уточняет: о похудении стоит подумать не раньше, чем через 3-6 месяцев после родов, ведь тело должно пройти период восстановления, информирует enovosty.com/news.

«Секрет похудения во время лактации в том, чтобы убрать вредные продукты, правильно питаться и набирать необходимое количество калорий. Также важен график приемов пищи, чтобы не испытывать голод. Если женщина не успевает поесть и съедает меньше нормы — то все калории, необходимые для лактации, «берутся» из тела женщины. Но если женщина находится в постоянном стрессе — то может быть гормональный дисбаланс и снижение лактации», — отмечает диетолог.