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Что делать, если есть подозрение на коронавирус: Алгоритм действий и горячие линии

Главная » Последние новости » Здоровье » Что делать, если есть подозрение на коронавирус: Алгоритм действий и горячие линии
 
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Коронавирус COVID-19 и вирусы гриппа имеют сходную клиническую картину заболевания. То есть они оба вызывают респираторное заболевание.

Оба вируса передаются при тесном контакте, воздушно-капельным путем или при помощи контакта с предметами и поверхностями, через которые может передаваться инфекция, информирует enovosty.com/news.

Симптомы коронавируса следующие:

Головная боль;
Чиханье;
Кашель – чаще сухой
Лихорадка;
Боль в мышцах;
Озноб;
Затрудненное дыхание, нехватка воздуха;
Высокая температура тела;
Коньюктивит (редко)

По данным ВОЗ, болезнь легко переносит 80 % населения. Больше всего подвержены риску летального исхода люди старше 70 лет.

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Рекомендации ВОЗ в связи c распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) можно прочитать на сайте Всемирной организации здравоохранения

Согласно рекомендациям ВОЗ:

Если у вас легкие симптомы заболевания, например, головная боль или небольшой насморк, оставайтесь дома до выздоровления. Зачем это нужно? Воздерживаясь от контакта с окружающими и не посещая лечебные учреждения, вы помогаете этим учреждениям работать эффективнее и защищаете себя и окружающих от возможного заражения COVID-19 или другими вирусными инфекциями.

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Если у вас повышенная температура тела, кашель и затруднение дыхания, не откладывайте обращение за медицинской помощью, так как эти симптомы могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Сначала позвоните в медицинское учреждение и сообщите обо всех последних поездках или контактах с путешествующими людьми. Зачем это нужно? Обращение за медицинской помощью по телефону позволит специалистам оперативно направить вас в подходящее лечебное учреждение. Кроме того, это поможет избежать возможного распространения COVID-19 и других вирусных инфекций.

Всю информацию по коранавирусу можно прочитать на сайте Минздрава Украины.

В Минздраве Украины также рекомендуют оставаться дома, если вы почувствовали себя плохо.Нельзя самостоятельно идти в поликлинику или больницу.Необходимо вызвать на дом семейного врача или скорую помощь при плохом самочувствии. Семейный врач назначает дополнительное обследование и анализы.

Если у вас нет семейного врача, то следует обращаться на “горячую линию” НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины), где посоветуют, что делать.

Звоните по телефону – 1677


Телефон горячей линии Минздрава Украины 0 800 505 201

( линия пока работает в тестовом режиме)

В медучреждении сначала сделают диагностику исключения – проверят, не симптомы ли гриппа. Для этого возьмут мазок из носа. Если грипп не подтвердится, то проверят на другие вирусы, например, аденовирусы, риновирусы и другие типы коронавирусов.

Окончательный анализ будут проводить уже в больнице. Вас направят в больницу, которая готова принимать больных с COVID-19.

В Киеве для госпитализации таких больных подготовлены базы в семи больницах. Три из них – для взрослых, три – для детей и одна – для беременных.

В случае осложнения эпидемической ситуации, столичные власти также определили дополнительные учреждения здравоохранения, где есть отдельно стоящие корпуса.

Сейчас в Украине есть 12000 инфекционных коек; 2500 тысячи боксов; 400 отделений интенсивной терапии именно в инфекционных больницах, которые укомплектованы аппаратами искусственной вентиляции легких и всем необходимым для пациентов.

Если ваши симптомы соответствуют клиническому определению болезни COVID-19, согласно рекомендациям ВОЗ вас направят на сдачу специального теста. Самостоятельно приобрести и сделать тест в домашних условиях невозможно.
Вакцины от COVID-19 пока еще нет.

В случае отказа от госпитализации вы должны находиться 14 дней в самоизоляции. В любом случае, если ваш врач советует вам госпитализацию в стационарное отделение, то нужно следовать этой рекомендации.

За отказ по новому закону о предотвращении распространения COVID-19 вас могут оштрафовать на 17 тысяч гривен и больше.

Что взять с собой в инфекционное отделение больницы (Инструкция, которая, надеемся, вам не понадобится):

Если вас забирают в инфекционную больницу, что нужно взять с собой взять в первую очередь?
Паспорт. Если есть — страховку. Желательно свое постельное белье, потому что в больницах его количество ограничено и свое приятнее. Обязательно свою посуду: глубокую и мелкую тарелки, ложку, вилку, чашку. Возьмите павербанк или удлинитель, потому что в палатах не всегда есть розетки, а в коридор вас не выпустят. Продукты, которые не портятся, хотя бы на первый день. Потом родственники или друзья смогут приносить вам продукты, их будет передавать медперсонал. Полотенце, средства личной гигиены, сменную обувь и одежду.

Если есть, возьмите парацетамол. В больнице вам дадут список лекарств, их, скорее всего, придется попросить близких купить в аптеке. Людям с хроническимии болезнями взять с собой запас лекарств или медпрепаратов, которыми они пользуются каждый день.

Пользуйтесь антисептиком и антибактериальными салфетками, только своей посудой и другими вещами.

Инфекционная больница — это режимный объект, вас никто не отпустит съездить домой или погулять на выходные.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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