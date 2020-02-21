Радуцкий рассказал об условиях в санатории в Новых Санжарах для эвакуированных из Уханя (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » Радуцкий рассказал об условиях в санатории в Новых Санжарах для эвакуированных из Уханя (ВИДЕО) Радуцкий рассказал об условиях в санатории в Новых Санжарах для эвакуированных из Уханя (ВИДЕО)

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Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп Михаил Радуцкий рассказал о состоянии здоровья людей, находящихся на обсервации в Новых Санжарах после эвакуации из Китая, а также признал, что условия в медцентре Нацгвардии нормальные, но вовсе не приспособленные для больных людей.

Радуцкий заявил, что люди находящиеся на обсервации обеспечены всем необходимым. Рядом с ними присутствуют медики, поэтому в случае первой необходимости им будет оказана медицинская и консультативная помощь. , информирует enovosty.com/news.

Охраняется территория обсервации правоохранительными органами во избежание провокаций и беспорядков.

По словам нардепа, обслуживающий весь персонал, который близко контактирует с людьми в обсервации, подписал добровольное соглашение, которое предполагает отказ от коммуникации с внешним миром до момента истечения карантина.

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Кроме того, Радуцкий подчеркнул, что медицинские работники проинформированы о том, что в случае проявления любых симптомов недомогания, а также повышения температуры выше отметки 37,2 граждане будут немедленно отправлены в медицинские учреждения, где есть инфекционные отделения.

На вопрос журналистов, на каком расстоянии от места обсервации они находятся, г-н Радуцкий не ответил, сославшись на отсутсвие информации, поскольку вопрос госпитализации будет решаться в каждом конкретном случае отдельно.

Какова дальнейшая судьба украинки Анастасии Зинченко, которую не забрали при эвакуации из китайского города Ухань из-за ее отказа уехать без собаки, Радуцкий ответил, что при первой возможности китайские власти смогут провести тест животному, только тогда можно будет говорит о транспортировке собачки и ее хозяйки в Украину.

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Радуцкий также прокомментировал готовность украинских медиков к работе с пациентами с симптомами коронавирусом. Нардеп заверил, что медицинские работники, которые до этого работали с рядом других вирусных заболеваний, понимают и знают специфику ведения таких больных.