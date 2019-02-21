Педиатр рассказала, нужно ли принимать рыбий жир детям

Главная » Последние новости » Здоровье » Педиатр рассказала, нужно ли принимать рыбий жир детям Педиатр рассказала, нужно ли принимать рыбий жир детям

Закрыть Отправить

Со времен СССР каждый ребенок знал, какой он на вкус – рыбий жир. Тогда его активно пропагандировали, и каждый родитель по совету врачей в обязательном порядке потчевал свое чадо этим продуктом, а дети открывали рты и всей душой ненавидели рыбий жир из-за противного вкуса.

Но так ли полезно и необходимо употребление рыбьего жира на самом деле? Об этом рассказала педиатр Наталья Секелик, информирует enovosty.com/news.

Врач не отрицает, что в рыбьем жире содержатся жирные полезные для организма кислоты. Однако она отмечает, что в нем также имеется немалое количество витамина А – ретинола: «Дефицит витамина А у детей бывает очень редко, в наших широтах его практически невозможно получить. А вот избыток витамина А получить очень просто, принимая лишние препараты».

Наталья добавила, что опасность ретинола еще в том, что он может накапливаться в тканях. Дефицит витамина А не настолько опасен, как его избыток, ведь при избытке витамин становится токсичным. Кроме того, от приема рыбьего жира может быть метеоризм, отрыжка, тошнота.

«Поэтому поголовно принимать рыбий жир без дополнительных исследований небезопасно», — резюмировала врач.

Читайте: Психологи рассказали, почему дети вырастают эгоистами