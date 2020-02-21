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Болезнь отступает: Что важно знать о смертельном коронавирусе 21 февраля

Главная » Последние новости » Здоровье » Болезнь отступает: Что важно знать о смертельном коронавирусе 21 февраля
 
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Суточный показатель вылечившихся от смертельной болезни на территории материкового Китая первый раз за неделю превысил 2 тысячи человек.

По состоянию на утро 21 февраля, известно о 76 724 случаях заболевания на смертельный вирус COVID-19. Вылечились 18 264 (это на 2109 больше, чем сутками ранее); умерли 2236 (на 118 больше); заразились — 75 465 (+889), информирует enovosty.com/news.

Стало известно о том, что в китайской восточной провинции Шаньдун зафиксировано массовое заражение коронавирусом в тюрьме Жэньчэн. Заболевшие есть как среди заключенных, так и среди охранников.

Кроме того, ученые рассказали о том, что почему недуг так быстро распространяется. Оказывается, что вирус имеет много путей передачи. В частности, ученые доказали, что вирус передаётся через фекалии, потому китайские медики посоветовали усилять меры санитарии и гигиены, чтобы защитить себя. В частности, людям рекомендуют пить воду только после кипячения, не употребления сырую пищу, ввести систему раздельного питания, не забыть часто и подолгу мыть руки, следить за чистотой туалетов.

Отметим, украинцы отметились своим странным представлением о том, как передается болезнь. Местные жители в Новых Санжалах, узнав, что эвакуированных украинцев из Китая привезут в санаторий МВД, начали акции протестов с перекрытием дороги, жжением шин и беспорядками.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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