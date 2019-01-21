Ученые выяснили, что полный отказ от алкоголя вреден для здоровья
Группа ученых выяснила, что те, которые совсем не употребляют алкоголь, имеют больше шансов развития деменции.
Французские и британские ученые определили норму спиртных напитков, которая наоборот несет пользу организма, а не вредит ему, информирует enovosty.com/news.
Со слов ученых, люди, отказавшиеся от употребления алкоголя, имеют низкую познавательную деятельность, а также высокий шанс заработать слабоумия.
Эксперимент длился более 23 лет, в нем принимало участие более 10 тысяч добровольцев. На момент начало эксперимента участникам было от 35 до 55 лет. За это время деменция развилась у 400 человек, средний их возраст находился в пределах 76 лет.
Ученые отмечают, что слабоумие развивалось быстрее у тех, которые приняли решения перестать употреблять спиртное. Но эксперты подчеркивают, что и злоупотребления алкоголем чревато разными заболеваниями.
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Недавнее исследование показывает, норма спиртного, которая является безвредной для человека — 6 бокалов вина в неделю или 14 «дринков».