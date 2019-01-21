Стало известно, как роды влияют на старение женщины

Главная » Последние новости » Здоровье » Стало известно, как роды влияют на старение женщины Стало известно, как роды влияют на старение женщины

Закрыть Отправить

Ученые провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, что беременность и роды негативно влияют на организм женщины.

Во время вынашивания ребенка и родов женский организм стареет на несколько лет. К такому выводу пришли эксперты из США. Ученые провели эксперимент, в котором приняло участие более двух тысяч женщин репродуктивного возраста. Исследователи изучили образцы ДНК участниц и обнаружили связь между материнством и ускоренным старением, информирует enovosty.com/news.

Во время анализа специалисты заметили, что у женщин, которые рожали детей, участки хромосом, защищающие ДНК по мере старения (теломеры), значительно короче, чем у тех, кто не рожал. Из-за этого возрастают риски заболевания многими болезнями.

По мнению ученых, участки ДНК уменьшаются с каждым последующим рожденным ребенком. Однако специалисты уточнили, что во время эксперимента не учитывались второстепенные факторы, влияющие на старение, такие как чрезмерный вес или негативные привычки.