Определены самые полезные комнатные растения

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Некоторые комнатные цветы очень благотворно влияют на самочувствие жильцов. Важно выбирать такие, которые не способны провоцировать аллергию и эффективно очищают воздух.

К самым полезным комнатным растениям относят следующие, информирует enovosty.com/news.

Мята. Мята в горшочке особенно полезна людям, склонным к стрессам и нервному напряжению. Данное растение эффективно успокаивает психику, дезодорирует комнату и снимает головные боли.

Орхидея. Данные цветы не только красивы, но и обладают способностью очищать воздух. Фаленопсис активно борется с такими вредными веществами как ксилол и толуол.

Цитрусовые. Любые цитрусовые деревья содержат множество эфирных масел, активно дезинфицирующих помещение. Также эти растения хорошо борются с вредными микроорганизмами – бактериями и вирусами.

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Эвкалипт. Растение является активным борцом с разными бактериями и вирусами. В воздух помещения, где стоит эвкалипт, попадают полезные фитонциды, уничтожающие также и грибки.

Хлорофитум: Эти зеленые растения очень хорошо очищают воздух от различных микробов, вирусов, бактерий и плесени. Ученые провели исследование и доказали, что в жилье 2м х 2м одно растение может убить 70% патогенной микрофлоры.