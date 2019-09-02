Назвали лучший витамин для омоложения

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Медики выяснили, какие витамины лучше всего помогают продлить молодость на долгое время.

Медики сообщили что таким витамином является биотин. Он входит в состав группы В, информирует enovosty.com/news.

Также он еще называется витамином Н. Он помогает организму лучше усваивать потребляемые продукты. Этот витамин улучшает работу внутренних органов, особенно регулирует работу щитовидки.

Кроме этого, он нужен для снижения уровня холестерина в крови. Состояние наших внутренних органов сказывается на внешнем виде. Особенно это можно заметить по волосам, ногтям, и состояние кожи.

Этот витамин содержится в сардине, форели, куриных яйцах и в ягодах.

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