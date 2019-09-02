Медики создали препарат от заикания

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Ученым удалось создать препарат, который может помощь людям справиться с заиканием. Его название экопипам.

Эксперты даже провели недавно тестирование этого лекарства. Пациенты, принимающие его, заявили, что после двух месяцев от начала приема, симптомы значительно уменьшились, информирует enovosty.com/news.

У людей значительно улучшилась быстрота речи и уменьшилась продолжительность самого заикания.

Со слов разработчиков, их новинка не имеет серьезных побочных эффектов.

Один из авторов проекта Джеральд Магауйр добавил, что они хотят провести более масштабное исследование, в котором будут принимать участие больше добровольцев.

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Отметим, что и мужчины также принимали участие в этих исследованиях. Они каждый день на протяжении двух недель употребляли по 50 мг лекарства, затем им увеличивали дозу.