Медики создали препарат от заикания
Ученым удалось создать препарат, который может помощь людям справиться с заиканием. Его название экопипам.
Эксперты даже провели недавно тестирование этого лекарства. Пациенты, принимающие его, заявили, что после двух месяцев от начала приема, симптомы значительно уменьшились, информирует enovosty.com/news.
У людей значительно улучшилась быстрота речи и уменьшилась продолжительность самого заикания.
Со слов разработчиков, их новинка не имеет серьезных побочных эффектов.
Один из авторов проекта Джеральд Магауйр добавил, что они хотят провести более масштабное исследование, в котором будут принимать участие больше добровольцев.
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Отметим, что и мужчины также принимали участие в этих исследованиях. Они каждый день на протяжении двух недель употребляли по 50 мг лекарства, затем им увеличивали дозу.