Ученые рассказали о том, кому нельзя есть грейпфрут
Медики утверждают, что грейпфрут является очень полезным цитрусовым, который хорошо влияет на нашу иммунную систему.
Но врачи подчеркивают, что употреблять его можно не всем, информирует enovosty.com/news.
Ученые советуют не есть этот цитрус, если вы принимаете лекарственные препараты. Так как организм может отреагировать непредсказуемо.
Также если у вас повышена кислотность, то лучше забудьте про существование этого фрукта.
Стоматологи доказали, что грейпфрут становится причиной появления кариеса. Поэтому нужно сразу после его употребления ополоснуть ротовую полость.
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Медики также рекомендуют не есть грейпфрут, а также не пить сок из него, если у вас проблемы с желудком.