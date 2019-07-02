Ученые рассказали о том, кому нельзя есть грейпфрут

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые рассказали о том, кому нельзя есть грейпфрут Ученые рассказали о том, кому нельзя есть грейпфрут

Закрыть Отправить

Медики утверждают, что грейпфрут является очень полезным цитрусовым, который хорошо влияет на нашу иммунную систему.

Но врачи подчеркивают, что употреблять его можно не всем, информирует enovosty.com/news.

Ученые советуют не есть этот цитрус, если вы принимаете лекарственные препараты. Так как организм может отреагировать непредсказуемо.

Также если у вас повышена кислотность, то лучше забудьте про существование этого фрукта.

Стоматологи доказали, что грейпфрут становится причиной появления кариеса. Поэтому нужно сразу после его употребления ополоснуть ротовую полость.

Читайте: Украина владеет значительными неразведанными запасами нефти и газа, - ученые

Медики также рекомендуют не есть грейпфрут, а также не пить сок из него, если у вас проблемы с желудком.