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ТОП-3 нетипичных признаков болезней сердца

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Об основных признаках, свидетельствующих о заболеваниях сердечно-сосудистой системы знают многие. Чаще всего это боль в груди, пульс, одышка. Но также существуют, так называемые скрытые симптомы, которые нетипичны для заболеваний сердца.

Признак №1: Отеки ног, информирует enovosty.com/news.

Порой люди ощущают тяжесть в ногах, боль, усталость и списывают это на жару или неудобную обувь. Однако иногда подобные симптомы могут свидетельствовать о болезнях сердца и возможной сердечной недостаточности. Поэтому заметив что-то подобное, необходимо проконсультироваться с врачом.

Признак №2: Облысение по мужскому типу

Выпадение волос в теменной и лобной областях, оставляя кромку по нижней части черепа можно считать провоцирующим фактором сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показали, что у лысеющих мужчин на 23 процента выше риск болезней сердца, а при полном облысении риск увеличивается до 36 процентов. Ученые считают, что это связано с действием тестостерона, который влияет на рост волос и эластичность сосудов. В таком случае лучше тщательно следить за своим здоровьем.

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Признак №3: Желтые бугры на коже

Появление желтых бугорков на теле должно насторожить человека. Такие бугры называются «ксантов» и могут появляться на любых участках: локтях, ягодицах, коленях, ступнях. Они не являются прямым симптомом заболеваний сердца, однако указывают на нарушение липидного обмена в организме.


Автор: Катерина Лукьянчук
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