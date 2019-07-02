Стало известно, как курение влияет на ребенка при беременности

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Ученые давно предупреждают, что курение во время беременности негативно сказывается на здоровье будущего малыша. В женский организм проникают угарный газ и другие опасные вещества.

Недавно специалисты заявили, что дети курящих родителей всю жизнь нуждаются в никотине, и среди них большое количество тех, кто в подростковом возрасте начинают баловаться сигаретами, информирует enovosty.com/news.

Психологи подчеркивают, что чаще всего курят те, кто не может самостоятельно справится с негативными эмоциями. Но они добавляют, что боль, скука и дискомфорт — те чувства, с которыми можно справится самостоятельно.

Но во время беременности женщинам лучше отказаться от курения, так как дети могут иметь различные отклонения.