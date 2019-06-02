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Супрун инициировала ликвидацию детдомов с 2023 года

Главная » Последние новости » Здоровье » Супрун инициировала ликвидацию детдомов с 2023 года
 
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Ульяна Супрун утверждает, что все дети должны расти в семьях, а на месте детдомов необходимо построить паллиативно-реабилитационные центры.

В новом посте на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения напомнила, что ни одно интернатное учреждение не сможет сравниться с семьей. Именно поэтому, по словам Ульяны Супрун, в прошлом году были начаты глобальные изменения в системе поддержки детей, проживающих без родителей, информирует enovosty.com/news.

И.о. министра здравоохранения добавила также, что в 2018 году был подготовлен проект постановления Кабмина, согласно которому предполагается трансформация детдомов в центры детской медицинской реабилитации и паллиатива.

Супрун рассказала, что изменения будут происходить поэтапно.

До 2020 года детские дома продолжат работать по-прежнему. Вместе с тем будет проводить ряд активных мероприятий, на определение всех детей в семьи.

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С 2020 года детей перестанут принимать в детские дома. По словам Супрун, до этого времени должны быть обустроены все условия, чтобы дети могли жить в своих родных семьях. Если это невозможно, им найдут патронатную или приемную семью.

Окончательная миссия заключается в том, чтобы до 2023 года на месте старых детдомов заработали современные центры паллиатива и реабилитации. Ульяна Супрун добавила, что количество мест в данных учреждениях будет зависеть от нужд каждой отдельной общины.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 305

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