США разрешили лечение от Covid-19 противовирусным препаратом Ремдесивир

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) дало свое добро для экстренного применения препарата ремдесивир для лечения больных с тяжелой формой при Covid-19.

Данное разрешение означает, что данный противовирусный препарат теперь можно применять для лечения людей, которые госпитализированы с тяжелой формой Covid-19, информирует enovosty.com/news.

Недавние клинические испытания показали, что препарат помогает сократить время выздоровления для людей, которые серьезно болели.Тем не менее, это не значительно улучшило показатели выживаемости.

Эксперты предупреждают, что препарат — который был первоначально разработан для лечения лихорадки Эбола и производится фармацевтической компанией Gilead в Калифорнии — не следует рассматривать как «волшебную пулю» для коронавируса.

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Препарат вмешивается в геном вируса, нарушая его способность к размножению.

Во время встречи журналистов с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете исполнительный директор Gilead Дэниел О’Дей сказал, что разрешение FDA является важным первым шагом в борьбе с коронавирусом. По его словам, компания пожертвует 1,5 миллиона ампул данного препарата.

Комиссар FDA Стивен Хан также сказал на встрече: «Это первая авторизованная терапия для Covid-19, поэтому мы действительно гордимся тем, что принимаем в ней участие».

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Вместе с тем, на своем сайте Gilead сообщает, что препарат ремдесивир — это экспериментальное лекарство, которое не имеет доказанной безопасности или эффективности для лечения каких-либо заболеваний». Указывается также предупреждает о возможных серьезных побочных эффектах.

Тем не менее, президент США Дональд Трамп был активным сторонником ремдесивира в качестве потенциального препарата для лечения коронавируса.

В своем клиническом исследовании Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) обнаружил, что ремдесивир сократил продолжительность симптомов коронавируса с 15 до 11 дней.

В испытаниях приняли участие 1063 человека в больницах по всему миру, включая США, Францию, Италию, Великобританию, Китай и Южную Корею. Некоторым пациентам давали препарат, а другим — плацебо.

Доктор Энтони Фаучи, управляющий NIAID, сказал, что ремдесивир оказал «четкий, значительный, положительный эффект в сокращении времени на выздоровление».

Однако, хотя ремдесивир может помочь выздоровлению людей нуждающихся в лечении в реанимации при коронавирусе — испытания не дали четкого и однозначного ответа, может ли он предотвратить смерть от коронавируса, поскольку многое остается неясным относительно периода лечения данным препаратом при коронавирусе.

Gilead предлагает 10-дневную терапию для пациентов, находящихся на аппарате ИВЛ, и пять дней для пациентов, которые проходят лечение от коронавируса в более легкой форме.