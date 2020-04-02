Что находится внутри летающего госпиталя Airbus A-310 «Medevac», который перевозит больных COVID-19 (ФОТО)

Главная » Последние новости » Здоровье » Что находится внутри летающего госпиталя Airbus A-310 «Medevac», который перевозит больных COVID-19 (ФОТО) Что находится внутри летающего госпиталя Airbus A-310 «Medevac», который перевозит больных COVID-19 (ФОТО)

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Немецкий военно-воздушный самолет Airbus A-310 «Medevac» доставил шесть пациентов с COVID-19 из Бергамо, Италия, в аэропорт Кельн/Бонн для лечения от коронавируса в Германии 28 марта, информирует enovosty.com/news.

После прибытия в Германию, пациенты с COVID-19 были доставлены в различные больницы для лечения. Германия также открыла свои больницы для большего количества итальянских пациентов с коронавирусом: по состоянию на 26 марта, около 50 пациентов с COVID-19 из Италии проходят лечение в Германии, сообщает The Hill.

«Любая помощь через границы сейчас важна», — написала в Твиттере министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. «Вот почему Бундесвер [Федеральные силы обороны] помогает нашему летному отделению интенсивной терапии ВВС доставлять тяжело больных людей из Италии в Германию на лечение. Европа держится вместе».

В общей сложности на Airbus A310 «Medevac», который перевозил шесть пассажиров, больных коронавирусом, есть шесть коек для интенсивной терапии и достаточно места для перевозки 38 лежачих пациентов.

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У самолета Medevac есть несколько функций, которые также можно найти в типичной больнице, таких как вентиляторы, шприцевые насосы и дефибрилляторы.

На борту также имеются системы ультразвукового исследования и мониторинга пациентов.

В настоящее время планируется еще больше рейсов для перевозки пациентов с COVID-19.

Airbus A310 «Medevac» в Кельне, Германия, перед вылетом в Бергамо 28 марта.

«Мы поддерживаем наших итальянских друзей. Мы можем справиться с этим только вместе», — заявил министр иностранных дел Германии Хейко Маас.

Медицинский персонал ждет пациентов с коронавирусом из Бергамо, прибывающих в аэропорт Гамбурга.

Германия имеет относительно низкий уровень смертности от коронавируса, несмотря на количество подтвержденных случаев COVID-19.

Медицинский персонал в защитных костюмах выходит с самолета Airbus A310 «Medevac» после приземления в Кельне, Германия, 28 марта.

По состоянию на 31 марта в Германии зарегистрировано 71 690 случаев коронавируса. Смертельных случаев — 774, в результате чего уровень смертности в стране составил 1,07%.

В Италии, однако, на 31 марта зарегистрировано 105 792 случая заболевания COVID-19 и 12 428 смертей. Это гораздо более высокий уровень смертности от коронавируса — 11,75%.

Источник: Businessinsider