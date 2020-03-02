Японский производитель электроники Sharp объявил о начале производства защитных масок

Главная » Последние новости » Здоровье » Японский производитель электроники Sharp объявил о начале производства защитных масок Японский производитель электроники Sharp объявил о начале производства защитных масок

Закрыть Отправить

Производитель электроники Sharp Corp. заявил в понедельник, что он начнет производить хирургические маски, которые пользуются повышенным спросом из-за вспышки коронавируса.

Это будет происходить на заводе в центральной Японии, который обычно производит дисплеи., информирует enovosty.com/news.

Компания Sharp, принадлежащая Hon Hai Precision Industry Co., также известная как FoxConn, сообщила, что производство масок на заводе в префектуре Ми начнется до конца этого месяца с количества 150 000 масок в день.

Электронные дисплеи, как правило, изготавливаются на так называемых «свободных от микробов» установках ради высокого качества. Таким образом, мелкие частицы не могут попасть в производственный процесс, что делает это хорошим местом для изготовления масок.

Маски трудно найти на полках магазинов во многих городах. В Японии длинные очереди образуются за пределами аптек даже до их открытия.

Читайте: Представлен клон iPhone X от Sharp

Японцы давно носят защитные маски, чтобы предотвратить распространение простуды или облегчить аллергию. Эта практика стала более распространенной после недавней вспышки нового коронавируса, который вызывает заболевание, известное как COVID-19.

Компания Sharp, базирующаяся в Осаке, Япония, заявила, что надеется внести свой вклад в развитие общества, занявшись производством масок.

Их цены, каналы продаж и другие детали все еще не определены.

Источник: Associated Press