Изменение географии и сбежавшая пациентка: Что важно знать о коронавирусе 2 марта

Главная » Последние новости » Здоровье » Изменение географии и сбежавшая пациентка: Что важно знать о коронавирусе 2 марта Изменение географии и сбежавшая пациентка: Что важно знать о коронавирусе 2 марта

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Смертельный коронавирус несколько притих в Китае, но начал расширять географию

Утром, 2 марта, количество зараженных коронавирусом Covid-19 в Китае достигло 80 026 (плюс 202 за одни сутки) человек, погибло 2912 китайцев. Всего в мире количество заболевших составило уже 89 069 человек, умерли – 3039. В Южной Корее количество больных коронавирусом увеличилось до 4212 людей. Тесты у 1577 человек в Италии показали положительный результат на страшное заболевание.В Нью-Йорке подтвердили первый случай заболевания на территории штата, в Беларуси зафиксирован новый случай заражения, информирует enovosty.com/news.

В украинском Тернополе медики оперативно отреагировали на ситуацию с вероятным подозрением на заболевание ребенка коронавирусом, но, к счастью, возможный диагноз не подтвердился.

Отметим, ранее в Севастополе пациентка сбежала из-под карантина. У женщины не было лабораторного подтверждения заболевания на китайский вирус, гл ей нужно было «пройти весь комплекс мероприятий и провести необходимое количество лабораторных исследований». После этой ситуации в оккупационном правительстве Крыма обсуждают усиление ответственности за нарушение карантина.