Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 9 областях, — Минздрав

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Сейчас в Украине уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на 6,7% превышает эпидпорог. Такая ситуация больше всего наблюдается в 9 областях нашей страны.

Об этом заявили в пресс-службе Минздрава Украины, информирует enovosty.com/news.

Специалисты, ссылаясь на данные эпиднадзоров, заявили, что во время 50-ой недели текущего года количество заболевших гриппом и ОРВИ превысило 213 тыс. человек. Больше половины заболевших составляют дети (0-17 лет). Таким образом, сейчас на 100 тыс. населения приходится 553 заболевших.

На данный момент эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ повысился в девяти украинских областях: в Донецкой, Житомирской, Черниговской, Киевской, Луганской, Донецкой, Одесской, Сумской и Хмельницкой.

Отметим, в Минздраве заявили: превышение эпидпорога не значит, что в нашей стране объявлена эпидемия гриппа.

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Сейчас в Украине зафиксировано также два смертельных случая среди заболевших. Один человек погиб из-за гриппа H3N2, причиной смерти второго стал коронавирус.

Сообщатся также, что в 50-ую неделю 2018 года в Украине преобладал вирус гриппа А H3N2. Прививки против гриппа перед эпидсезоном сделали более 138 тыс. украинцев.

Справка. Эпидемиологический порог – это предельный показатель, превышение которого означает сильное распространение болезни. Специалисты рассчитывают его для каждой отдельной недели. К тому же, для разных болезней установлены разные предельные показатели.