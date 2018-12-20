Диетологи определили продукты, продлевающие жизнь

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Исследователи установили, что в рационе всех людей обязательно должны присутствовать бобовые. Горох, фасоль и нут способны существенно продлить жизнь.

Диетологи из разных стран пришли к выводу, что рацион обязательно надо разбавлять бобовыми. Вместе с правильным питанием и умеренными физнагрузками они способны существенно улучшить качество жизни, информирует enovosty.com/news.

Основными достоинствами бобовых называют олигосахариды и устойчивый крахмал. Эти два вещества благотворно воздействуют на пищеварительную систему организма.

Было доказано, что употребление данных продуктов защищает организм от многих кишечных заболеваний. Как известно, здоровый кишечник способствует хорошему иммунитету. Научно доказано, что более 70% иммуномодулирующих клеток «живут» в желудочно-кишечном тракте. Поддержка микрофлоры кишечника на высоком уровне способствует оздоровлению всего организма. И, как сообщают диетологи, помочь в этом могут бобовые.

Помимо этого, бобовые компоненты эффективно снижают холестерин, триглицериды и давление. Таким образом, эти продукты являются еще и отличным средством профилактики против инсульта, диабета и остеопороза.

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Специалисты советуют ежедневно съедать 80 грамм чечевицы, горошка, фасоли, нута, соевых бобов или маша.