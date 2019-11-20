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Авиаперелеты могут представлять опасность для здоровья: как себя защитить

Главная » Последние новости » Здоровье » Авиаперелеты могут представлять опасность для здоровья: как себя защитить
 
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Несмотря на то, что несчастные случаи и травмы случаются редко, существует несколько потенциальных рисков для здоровья, о которых следует знать, когда вы летите на самолете.

Простуда

Наиболее распространенный риск для здоровья от полета: простуда, грипп и другие вирусные инфекции., информирует enovosty.com/news.

Самолеты собирают кучу людей в маленьком замкнутом пространстве. Если кто-то сидит рядом с вами с простудой, есть большая вероятность того, что вы также подвергнетесь этому. Особенно, если человек кашляет и чихает.

Существует также тот факт, что самолеты не полностью стерилизуются между рейсами, поэтому микробы от предыдущего пассажира могут все еще находиться на поверхностях, таких как подлокотники или столы на подносах.

Усугубляет проблему: стресс, истощение и обезвоживание, которые сопровождают путешествия. Это может сделать вас более восприимчивыми к простуде.

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Врачи предлагают путешественникам, боящимся простудиться, приносить дезинфицирующее средство для рук или влажные салфетки с собой на борт.

Также можно надеть маску для лица

Венозные тромбы

Менее распространенный, но более серьезный риск: тромбоз глубоких вен или ТГВ.

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ТГВ — это состояние, которое возникает, когда в крупных венах глубоко в ногах образуются тромбы. Хотя это может случиться практически с каждым, неподвижность, особенно в вертикальном положении, может значительно увеличить риск.

ТГВ не только развивается на рейсах: он также может развиваться в длительных поездках на автомобиле, поездках на поезде и в любом другом месте, где вы сидите в течение длительных периодов времени, не вставая.

Симптомы ТГВ могут включать в себя ноющие боли, отечность и стеснение в ноге, особенно в области голени.

В некоторых случаях сгусток крови может «рассыпаться, как галька в потоке, и попасть в легкие». Это называется тромбоэмболия легочной артерии, и это опасно для жизни. Из миллиона американцев, у которых ежегодно диагностируется ТГВ или ТЭ, около 100 000 умирают.

Другими факторами, повышающими риск развития ТГВ, являются обезвоживание — обычное явление в самолете. Причиной этого может быть курение, генетические факторы, ожирение, травмы ног в прошлом, возраст и некоторые виды рака. Еще один фактор риска: прием гормональной контрацепции.

Есть несколько вещей, которые можно сделать, чтобы снизить риск — некоторые авиакомпании даже предоставляют советы.

Можно периодически покидать свое место, чтобы размять ноги. Даже упражнения на месте могут помочь — например, вытягивать ноги, сгибать лодыжки и сжимать икры.

Может помочь ношение компрессионных чулков по колено, а также сохранение гидратации — в этом может помочь покупка большой бутылки воды в аэропорту. 

Если вы обеспокоены, поговорите с врачом перед полетом. Он может предложить принять аспирин перед полетом.

Если после полета вы испытываете боль в ногах или отек голени, возможно, у вас развилась ТГВ. 

Если у вас появятся одышка, боль в груди или внезапная острая боль, у вас может быть легочная эмболия. Это опасное для жизни состояние, поэтому вызовите скорую помощь или обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи.

Расстройство суточного биоритма в связи с дальним перелетом

Если ваш полет оказался на дальнее расстояние, вы можете столкнуться со сменой часовых поясов. 

Реактивная задержка возникает в результате прерывания циркадного ритма организма. Это чаще всего вызывает проблемы со сном и усталость, но может также вызвать незначительные проблемы с желудком, беспокойство и раздражительность, головные боли, тошноту и многое другое.

Лучший способ справиться со сменой часовых поясов — попытаться приспособиться к новому часовому поясу, прежде чем отправиться в путешествие. 

Как можно больше отдыхайте и избегайте употребления нездоровой пищи.

Стресс — и его влияние на ваше тело

Есть еще одна проблема, которую нужно иметь в виду.

Воздушные путешествия по своей природе стрессовые, как для психики, так и физического состояния. Хаос в аэропорту, посадка; громкий шум от двигателей и системы климат-контроля кабины; изменение давления по мере того, как самолет поднимается и опускается; продукты с высоким содержанием натрия; и обезвоживание, в сочетании с сухим воздухом в кабине, может нанести ущерб.

Те, у кого есть существующие или невыявленные заболевания, усугубленные стрессом, должны быть осторожны. Теоретически возможно, что изменения давления от взлета и посадки могут также усугубить определенные заболевания сердца или легких.

Если у вас есть какие-либо проблемы, посоветуйтесь с врачом перед полетом.

Кроме того, помните, что если у вас нет особых проблем со здоровьем, развитие каких-либо серьезных проблем со здоровьем во время полета крайне редки. Забота о себе является лучшим способом оставаться в безопасности и быть здоровым.


Автор: Оксана Ельченко
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