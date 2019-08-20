Врачи сообщили, чем опасны валидол и корвалол

Главная » Последние новости » Здоровье » Врачи сообщили, чем опасны валидол и корвалол Врачи сообщили, чем опасны валидол и корвалол

Закрыть Отправить

Зарубежные ученые говорят, что многие лекарства, которые пользуются популярностью в странах СНГ, являются опасными и запрещенными в большинстве стран мира. Они наносят вред организму.

Люди пенсионного возраста любят увлекаться валидолом. Они уверены, что этот препарат помогает от боли в сердце. Но, ученые подчеркивают, что это лекарство может только успокоить и снять тревожность. Если боли в сердце вызваны серьезными причинами, то человек может просто умереть. На Западе корвалол считается наркотиком, который нарушает дыхание, информирует enovosty.com/news.

Медики рекомендуют отказаться от этих лекарств и заменить их нитроглицерином.