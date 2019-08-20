Медики рассказали, что поможет очистить печень от токсинов

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Врачи отмечают, что есть продукты, которые могут очищать печень от токсинов не нанося вред здоровью.

В свой рацион питания ученые советуют добавлять чеснок. Хоть от него исходит не самый приятный запах, но он весьма полезный для печени. Всего лишь нужно съедать пару зубчиков чеснока в день, чтобы печень активизировалась и смогла побороть токсины и вредные вещества, информирует enovosty.com/news.

Кроме этого продукта, хорошо помогает и зеленый чай, в состав которого входят антиоксиданты. Они и дают возможность организму справиться с вредными элементами.

Ученые доказали, что если хотите произвести детоксикацию от амиака, то нужно есть грецкие орехи. Но их нужно хорошо переживать.

Летом нужно есть много овощей и зелени. В них содержится хлорофилы, которые имеют способность нейтрализовать химические вещества и металлы. Кроме этого, они очищают кровь от всевозможных токсинов.

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