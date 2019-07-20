Ученые заявили о новой опасности рентгена

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Даже небольшие дозы радиационного излучения способны спровоцировать онкозаболевание.

О том, что рентгеновское исследование и появление рака связаны между собой, сообщили специалисты Кембриджского университета, расположенного в Великобритании. Медики сделали такой вывод после серии экспериментов, информирует enovosty.com/news.

В опубликованном на ресурсе MedicalXpress отчете сказано, что даже небольшие дозы радиации могут спровоцировать рост онкологических клеток в организме. Особенно раку подвержена кожа.

Ученые пришли к выводу, что рентген провоцирует у человека мутации клеток в теле. Эти клетки называются P53. Считается, что как раз они являются предвестниками онкологических болезней.

На основе многолетних опытов было замечено, что чем безопаснее считается рентгеновский аппарат, тем больше клеток мутирует.

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Уберечься от негативного излучения можно с помощью введения антиоксидантов перед процедурой. Тогда здоровые клетки начинают атаковать Р53. Однако, по мнению медиков, увлекаться подобными препаратами нельзя, потому что в один момент организм может привыкнуть.

Один из авторов эксперимента Фил Джонс подытожил, что пока рано говорить о линейной связи рака и рентгена, потому что необходимо провести еще серию исследований.